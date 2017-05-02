  • 03 MAYIS 2017, ÇARŞAMBA

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İzzeddin Kassam Tugayları'ndan İsrail'e 24 saat mühlet

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'e,Filistinli tutukluların taleplerinin yerine getirilmesi için 24 saat mühlet verdiklerini belirtti.

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İzzeddin Kassam Tugaylarından İsraile 24 saat mühlet

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'e, Filistinli tutukluların taleplerinin yerine getirilmesi için 24 saat mühlet verdiklerini belirtti.

Ebu Ubeyde, El-Aksa televizyon kanalında yaptığı açıklamada, İsrail'i Filistinli tutukluların meşru taleplerinin görmezden gelinmemesi konusunda uyararak, "Düşmana (İsrail'e), Filistinli tutukluların taleplerinin yerine getirilmesi için 24 saat mühlet veriyoruz. Kassam Tugayları, taleplerin yerine getirilmesinde gecikilen her günün bedelini düşmana ödetme kararı aldı." dedi.

İsrail'in talepleri yerine getirmemesi durumunda, esir takasına ilişkin listelerin güncelleneceğini belirten Ebu Ubeyde, meşru ve adil talepler karşısında geciken her gün için 30 esirin ilave edileceğini kaydetti.

Ebu Ubeyde ayrıca, Batı Şeria sakinlerine ise çarşamba günü "İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinlilerin kurtuluşu" kapsamında yapılacak gösterilere katılmaları çağrısında bulundu.

Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde 4 İsrailliyi esir aldıklarını ifade ederken, söz konusu kişilerin hayatta olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapmamıştı.

İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 2 bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek, tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.

Aralarında Filistin Esirler Cemiyetinin de bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor. AA

Etiketler: hamas, İzzeddin Kassam Tugayları, israil, filistinli tutuklular, açlık grevi
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