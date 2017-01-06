İzmir'deki hain saldırıya dünyadan tepki yağıyor

Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, İzmir'deki terör saldırısını kınadı.

Steinmeier yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'nın teröre karşı mücadelede Türkiye'nin yanında olduğunu vurgulayarak, ''İslamcı, etnik ya da ideolojik, hangi gerekçe ile yapılmış olursa olsun fark etmez.'' ifadesini kullandı.

Steinmeier, İstanbul'daki saldırıdan birkaç gün sonra yine bir saldırı olduğuna işaret ederek, İzmir'den gelen haber karşısında sarsıldığını belirtti.

Türk güvenlik güçlerinin daha kötü bir sonucu engellediğini vurgulayan Steinmeier, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

ABD, İngiltere ve Avustralya saldırıyı kınadı

İzmir'deki terör saldırısını ABD, İngiltere ve Avustralya'nın Ankara büyükelçilikleri sosyal medyadaki Twitter hesapları üzerinden kınadı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda terör saldırısı kınandı. Mesajda, "Teröre karşı ortak mücadelemizde Türk halkının yanında yer alıyoruz. Başınız sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore ise kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "İzmir'deki terör saldırısını tamamen kınıyorum ve Türk polisinin daha fazla ölüm ve yaralanmayı önleyen kahramanlığını saygıyla anıyorum." ifadesini kullandı.

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi James Larsen da kişisel hesabından saldırıyı kınayarak, saldırıda şehit olanların ailelerine başsağlığı diledi. Larsen, "Bu zor zamanlarda Avustralya Türkiye'nin yanındadır." açıklamasında bulundu.