İzlanda'da hükümet kuruldu

İzlanda'da yaklaşık iki buçuk aydır devam eden görüşmelerin ardından üç siyasi partinin bir araya gelmesiyle yeni hükümet kuruldu.

Merkez sağ Bağımsızlık Partisi, liberal Reform Partisi ve Avrupa Birliği (AB) yanlısı "Bright Future" Partisinin bir araya gelmesiyle oluşan üçlü koalisyon hükümetinin, ülkede önceki yıl geri çekilen AB üyeliğiyle ilgili referandum yapılmasını gündeme taşıması bekleniyor. Yeni hükümetin referanduma onay vermek için parlamentoda oylama yapılmasını istemesi öngörülüyor.

Geçen yıl yapılan genel seçimde en fazla oyu alan ve parlamentoda 21 koltuk elde eden Bağımsızlık Partisi ülkenin AB üyeliğine karşı çıksa da koalisyon hükümetini kurmak için diğer ortaklarının AB yanlısı görüşlerini kabul etmek zorunda kaldı. Koalisyon hükümetini oluşturma çalışmalarını Bağımsızlık Partisi yürüttü. Ülkede 63 koltuklu İzlanda parlamentosunda hükümetin kurulabilmesi için 32 koltuğa ihtiyaç bulunuyor.

Ekim ayındaki erken genel seçimde hiçbir siyasi partinin hükümeti kuracak çoğunluğa ulaşamaması ve seçim sonucunun ardından başbakanın istifa etmesi sakin gündemiyle bilinen ve yaklaşık 340 bin kişinin yaşadığı İzlanda'nın gündemini hareketlendirmişti.

İzlanda, AB üyeliğine 2009 yılında başvurmuş ancak 2015 yılında ülke ekonomisinin temelini oluşturan balıkçılığı olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle başvurusunu geri çekmişti.

İzlanda, uzun süredir koalisyon hükümetleriyle yönetiliyor. İzlanda'da, 2009-2013 döneminde Sosyal Demokratlar ve Yeşiller Partisi, 2013-2016 döneminde ise İlerici Parti ve Bağımsızlık Partisi koalisyon hükümetinde yer aldı. AA