İzlanda ve İrlanda'dan Eurovision için İsrail'i boykot çağrısı

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, İzlanda'da Eurovision'un bu yılki kazananı olduğundan gelecek yıl yarışmanın ev sahipliğini üstlenecek İsrail'e karşı başlatılan kampanyada, 18 binden fazla imza topladı.

“Eurovision’u İzlandalılara sevdiren adam” olarak ülkesinde bilinen ünlü sanatçı Pall Oskar, imza attığı kampanyaya aynı zamanda sosyal medya hesabından da destek istedi.

Eurovision Şarkı Yarışması'nın yayıncı kuruluşu İzlanda devlet televizyonu RUV'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, 18 bin imzanın İzlanda nüfusunun yüzde 4,8'ini oluşturduğu hatırlatılırken, bu toplanan imzaların televizyonun ileride Eurovision ile ilgili alacağı kararları etkileyebileceği kaydedildi.

İsveç'in Aftonbladet gazetesindeki haberde de, İzlandalıların İsrail'de yapılacak 64. Eurovision Şarkı Yarışması’nı boykot için başlatılan imza kampanyasının diğer ülkelere de hızla yayılabileceği belirtildi. Haberde, etkinliğin İsrail'den başka bir ülkeye taşınması ya da birçok ülkenin Eurovision'a katılmaması gibi bir ihtimalin bulunduğu değerlendirmesi yapıldı.

Portekiz'in Lizbon kentinde geçen cumartesi günü düzenlenen 63. Eurovision Şarkı Yarışması'nı "Toy" adlı şarkısıyla İsrail'i temsilen Netta Barzilay kazanmıştı. Yarışma sonrası Barzilay, "İsrail'i ve Kudüs'ü çok seviyorum.'' şeklinde açıklama yapmıştı.

İrlanda

Eurovision Şarkı Yarışması'nın 1994 yılındaki kazananı İrlandalı şarkıcı Charlie McGettigan, İrlanda resmi radyosu RTE Radio 1’e yaptığı açıklamada, Eurovision'un, 2019’da Kudüs’te yapılması planlanan yarışmayı başka yere alması gerektiğini söyledi.

McGettigan, “Bence Eurovision'u düzenleyenler bir açıklama yaparak gelecek yılki yarışmayı Kudüs’te değil, başka yerde yapacaklarını duyurmalı. Bana kalırsa bir karar almaları zaruri ama eğer onlar bu kararı almazsa, bence biz (İrlanda) oraya gitmeme kararı almalıyız.” diye konuştu.

Gazze'de insanlar öldürülürken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ve ABD Başkanı Donald Trump’ın kutlama yaptıklarına işaret eden McGettigan, şunları kaydetti:

“Bu, Eurovision’a katılan bütün Avrupa için bir açıklama yaparak ‘Bakın, bazı insanlar ölürken diğerlerinin kutlama yapması konusunda sizinle aynı görüşte değiliz.’ demeleri için bir şans. Herkesten önce Eurovision bir boykot için teşvik edilmeli ve başka bir ülkeye taşınması sağlanmalı. Eğer bu yapılmazsa, biz (İrlanda) oraya gitmemeliyiz.”

McGettigan, 1994 yılında Dublin’de yapılan Eurovision yarışmasını “Rock 'n' Roll Kids” şarkısı ile kazanmıştı.

Dublin Belediye Başkanından çağrı

Öte yandan Sinn Fein partisinin üyesi Dublin Belediye Başkanı Micheal Mac Donncha da İrlanda’nın Eurovision’a temsilci göndermemesi çağrısı yaptı.

Ülke basınına yaptığı açıklamada Mac Donncha, “Bence bir temsilci yollamamalıyız. Filistin halkının korkunç acılarına dikkat çekilmesi gerekiyor. Apartheid rejimi altındaki Güney Afrika halkı ile olduğu gibi Filistin ile de dayanışma sergilenmeli.” şeklinde konuştu.

Avrupa'da Eurovision için İsrail'i boykot çağrısı İzlanda'dan da yapıldı. İsrail'de yapılacak 64. Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot için başlatılan kampanyada 18 binden fazla imza toplandı.

Portekiz'in Lizbon kentinde geçen cumartesi günü düzenlenen 63. Eurovision Şarkı Yarışması'nı "Toy" adlı şarkısıyla İsrail'i temsilen Netta Barzilay kazanmıştı. Yarışma sonrası Barzilay, "İsrail'i ve Kudüs'ü çok seviyorum.'' şeklinde açıklama yapmıştı.

Kaynak: AA