Ivanka Trump'ın Çin'den aldığı patentler eleştiriliyor

Beyaz Saray’ın en nüfuzlu isimlerden biri olarak birçok etkinlikte ABD’yi temsil eden Ivanka Trump, babası Başkan Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşına rağmen Çin'deki ticari işlerini başarıyla sürdürüyor.

Son günlerde basına yansıyan bilgilere göre, Ivanka Trump’ın kendi adını taşıyan şirketi Ivanka Trump Marks LLC, Çin’de son 3 ayda birçok ürünün patentini aldı.

Bunların arasında bebek battaniyesi, tabut, parfüm, makyaj malzemesi, mobilya ve kitap gibi çeşitli ürünleri kapsayan 13 marka var.

Çıkar çatışması tartışmaları başladı

Bunlardan 5'i, Trump’ın Çinli telekomünikasyon şirketi ZTE’yi kurtaran açıklamasının hemen ardından geldi.

Bu da Trump yönetimine ilk günlerden beri yöneltilen "çıkar çatışması" eleştirilerini yeniden alevlendirdi.

Ivanka, görevini bıraktı ama hala kar ediyor

Birçok uzmana göre diğer ülkelerde ticari çıkarları bulunan Trump ailesinin Washington’ı yönetmesi sakıncalı.

"Washington’da Vatandaşlar için Sorumluluk ve Etik" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşun uzmanlarından Caroline Zhang, Ivanka Trump’ın, şirketindeki görevini bırakmış olmasına karşın hala kar ettiğinden bahsetti.

"Çin Devlet Başkanı ile yemek yedi, patent aldı"

Zhang'a göre Ivanka’nın şirketinin pazarladığı tekstil ürünlerinin çoğunun Çin’de üretilmesine karşın Çin lideriyle görüşmesi etik değil.

"Ivanka’nın şirketi, geçen yıl Ivanka'nın Çin Devlet Başkanı Cinping Şi ile akşam yemeği yediği gün 3 önemli markanın patentini aldı. Bu, elbette soru işaretleri oluşturur."

Sorular yüzünden konferans bağlantısını terk etti

Çin’den ardı ardına gelen patentlerin basında geniş yer bulmasıyla büyüyen soru işaretleri ve eleştirilere rağmen Ivanka Trump'ın ağzını bıçak açmıyor.

ABD basınında çıkan haberlere göre, Ivanka Trump, Beyaz Saray’ın bir başka konuda düzenlediği konferans bağlantısını, Çin’deki şirketiyle ilgili sorular sorulmasının ardından terk etti.

Ivanka Trump’ın hala birçok ülkede bekleyen tescil başvurularının olması da soru işaretleri ve eleştirilerin arkasının geleceğine işaret ediyor.

Kaynak: AA