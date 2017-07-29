Ivanka Trump, Guterres ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve gayriresmi danışmanlarından Ivanka Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile "gelişmekte olan ülkelerde kadınların girişimciliğinin artırılması" konusunu görüştü.

Ivanka Trump, babasının New York'un Long Island bölgesinde bulunduğu sırada, Manhattan'daki BM Genel Merkezi'nde BM Genel Sekreteri Guterres ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ivanka Trump'ın Guterres ile görüşmesinde, Dünya Bankası'nın kadın girişimciliğini geliştirmek için sunduğu ekonomik kolaylıkların artırılması konusu ele alındı.

Ivanka Trump, G20 Zirvesi dolayısıyla Almanya'ya yaptığı ziyarette, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve IMF Başkanı Christine Lagarde'in de katıldığı kadın girişimciliği konulu konferansta bir konuşma yapmıştı.

G20 zirvesi sırasında, Dünya Bankası, gelişmekte olan ülkelerde kadınların girişimciliğini artırmak amacıyla 1 milyar dolardan fazla özel-kamu kredi programını başlatırken, Başkan Trump da ülkesinin kadın girişimciliği projesi için Dünya Bankası'na 50 milyon dolarlık destek sağlayacağı sözünü vermişti.

Ivanka Trump ile Guterres görüşmesinin, Başkan Trump'ın ABD'nin BM'ye maddi desteğini kısacağını ve 2015'te imzaladığı İklim Değişimi Anlaşması'na karşı olduğunu açıklamasının ardından yapılması dikkati çekiyor.

ABD, tek başına BM bütçesinin yüzde 22'sini sağlıyor.