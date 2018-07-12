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İtalya'nın savunma füzeleri Kahramanmaraş'ta bir yıl daha kalacak

Suriye'den gelebilecek tehditlere karşı İtalya tarafından Kahramanmaraş'a yerleştirilen füze savunma sisteminin süresinin bir yıl daha uzatıldığı belirtildi.

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İtalyanın savunma füzeleri Kahramanmaraşta bir yıl daha kalacak

Suriye'den gelebilecek olası tehditlere karşı Türkiye'nin talebi üzerine bazı NATO ülkeleri Türkiye'ye uzun menzilli hava savunma sistemleri yerleştirmiş, bu çerçevede İtalya 2016'da Kahramanmaraş'a füze savunma sistemleri göndermişti.

İtalya'nın füze savunma sisteminin süresinin bir yıl daha uzattığı açıklandı.

Kahramanmaraş'ta İtalya'dan önce Almanya'nın yerleştirdiği füze savunma sistemleri yer almış, Almanya'nın sistemini çekmesinin ardından bunun yerini İtalya'nın gönderdiği sistem almıştı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: savunma sistemi, Kahramanmaraş, İtalya, füze
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