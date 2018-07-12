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İtalya'nın savunma füzeleri Kahramanmaraş'ta bir yıl daha kalacak

Suriye'den gelebilecek tehditlere karşı İtalya tarafından Kahramanmaraş'a yerleştirilen füze savunma sisteminin süresinin bir yıl daha uzatıldığı belirtildi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 14:49





