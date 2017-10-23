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İtalya'nın kuzeyindeki referandumda 'Evet' açık ara kazandı

İtalya'nın ekonomik açıdan zengin bölgelerinden Lombardiya ve Veneto'da yapılan referandum sona erdi.

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İtalyanın kuzeyindeki referandumda Evet açık ara kazandı

İtalya'nın ekonomik açıdan zengin bölgelerinden Lombardiya ve Veneto'da yapılan referandumda seçmenlerin ezici çoğunluğu daha geniş özerklik yönünde oy kullandı.

Referandumun ilk sonuçlarına göre iki bölgede seçmenler yüzde 90'ın üzerinde evet oyu kullandı.

Yerel yöneticiler, merkezi hükümet karşısında bölgelerinde toplanan vergilerin idaresinden, öz kaynakların kullanımına kadar bir takım geniş haklar talep ediyor.

Herhangi bir bağımsızlık amacı taşımayan sadece danışma amaçlı yapılan referandumdan çıkan sonucun hukuki bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

Ülkede bazı çevreler, referandumu "gereksiz" olarak nitelendiriyor.

İtalyan basınına göre, her iki bölgedeki danışma maksatlı düzenlenen referandumun toplam maliyeti yaklaşık 65 milyon avro olacak. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Veneto, lombardiya, İtalya referandum
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