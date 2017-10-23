İtalya'nın kuzeyindeki özerklik referandumunda 'Evet' açık ara kazandı

İtalya'nın ekonomik açıdan zengin bölgelerinden Lombardiya ve Veneto'da, vergi yönetimi de başta olmak üzere öz kaynakların kullanımında etkin söz sahibi olmayı öngören özerkliğin, merkezi hükümetten talep edilip edilmemesine yönelik istişare referandumuna gidildi.

Lombardiya ve Veneto'da yapılan özerklik referandumunda seçmenlerin yüzde 90'ı daha geniş özerklik yönünde evet oyu kullandı.

Yerel yöneticiler, merkezi hükümet karşısında bölgelerinde toplanan vergilerin idaresinden, öz kaynakların kullanımına kadar bir takım geniş haklar talep ediyor.

Herhangi bir bağımsızlık amacı taşımayan sadece danışma amaçlı yapılan referandumdan çıkan sonucun hukuki bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

Ülkede bazı çevreler, referandumu "gereksiz" olarak nitelendiriyor.

İtalyan basınına göre, her iki bölgedeki danışma maksatlı düzenlenen referandumun toplam maliyeti yaklaşık 65 milyon avro olacak.

Kaynak: TRT Haber