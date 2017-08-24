  • 24 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.48
    EURO 4.11
  • BIST 109902.65
    ALTIN 143.959
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İtalyan polisinden göçmenlere sert müdahale

İtalyan polisinden göçmenlere sert müdahale

İtalya’nın başkenti Roma’da güvenlik güçleri, kent merkezindeki meydanda bulunan göçmenleri güç kullanarak uzaklaştırdı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İtalyan polisinden göçmenlere sert müdahale

İtalya’nın başkenti Roma’da güvenlik güçleri, Indipendenza Meydanı'ndaki 100 kadar göçmeni uzaklaştırmak için tazyikli su ve biber gazı kullandı.

İtalyan basını, taş ve şişe fırlatan göçmenlerle güvenlik güçleri arasında çıkan arbedenin ardından 2 kişinin gözaltına alındığını yazdı.

"Biz terörist değiliz, sığınmacıyız"

Göçmenler, polis müdahalesine "Biz terörist değiliz, sığınmacıyız" diyerek tepki gösterdi.

Sınır Tanımayan Doktorlar İtalya Şubesi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kaldıkları binanın valilik kararıyla 19 Ağustos’ta boşaltılmasından bu yana göçmenlere yardım ettiklerini hatırlatarak polis müdahalesinde yaralanan 6 göçmene de ilk yardım yapıldığını belirtti.

Valilik, Curtatone Caddesi'ndeki binanın boşaltılmasına karar vermişti. Göçmenler, binanın cumartesi günü boşaltılmasının ardından meydanda kalmaya başlamıştı. Yerel yetkililerle bazı sığınmacılar dün bir görüşme yapmış ancak yerleştirilecekleri yeni yerler konusunda anlaşma sağlanamamıştı.

Etiketler: italyan polisi, göçmen, roma
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER