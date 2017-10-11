İtalya'dan Katalonya açıklaması

İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Bölgesi'ndeki gerginliğe ilişkin, ülkesinin tek taraflı bağımsızlık ilanını kabul edilemez bulduğunu bildirdi.

Alfano, Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, Katalonya'da bağımsızlık ilanının askıya alınmasını değerlendirdi.

"İspanyol hükümetine güveniyoruz"

Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont'un, Madrid ile İspanya'dan bağımsızlığı amaçlayan diyaloğu başlatmak üzere bağımsızlık kararını geçici bir süre askıya aldıklarını açıkladığını hatırlatan Alfano, şunları kaydetti:

"Son haftalarda pek çok defa Katalonya'yı, Madrid ile İspanyol anayasasının öngördüğü özerklik ayrıcalıklarına uygun olarak ülkenin birliğini koruyan yapıcı bir diyalog sürecine davet ettik. İtalya tek taraflı bağımsızlık ilanını kabul edilemez buluyor ve gerilimin tırmanmasını reddediyor. İspanyol hükümetinin, anayasal düzeni ve meşruiyeti koruyacağına, tüm vatandaşlarının haklarına saygı göstereceğine olan güvenimizi belirtiriz."