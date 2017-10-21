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İtalya'dan Brexit çıkışı: Hata olacağının farkındalar

İtalya Başbakanı Gentiloni, AB'deki tüm aktörlerin İngiltere’nin AB’den ayrılması konusunda bir anlaşmaya varılmamasının hata olacağının farkında olduğunu söyledi.

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İtalyadan Brexit çıkışı: Hata olacağının farkındalar

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, AB Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, İngiltere’nin AB’den ayrılması (Brexit) müzakerelerine atfen, "Birincisi, bir anlaşma olmamasına inanmak istemiyorum. İkincisi, bir anlaşma olmayacağına da inanmak istemiyorum. Çünkü tüm aktörler bir anlaşmaya varılamamasının hata olacağının farkında." dedi.

İtalya Başbakanı, bu durumun, Britanyalılara ve aynı şekilde AB vatandaşlarına da olumsuz sonuçları olabileceğine dikkati çekti.

İtalya’nın İngiltere’nin dostu olduğunu dile getiren Gentiloni, iki ülkenin ortak çıkarları bulunduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

 

Etiketler: ab liderler zirvesi, İtalya, brüksel, Brexit, İngiltere, Avrupa Birliği
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