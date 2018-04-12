İtalya'dan askeri müdahale yerine barış çağrısı

İtalyan ANSA ajansının haberine göre Başbakan Paolo Gentiloni, rejimin Duma'daki kimyasal silah kullanımının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Gentiloni, "Suçlara karşılık vermenin ötesinde, önce barış için çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

Ajansın bir diğer haberine göre ise hükümet kaynakları, "Yürürlükte olan uluslararası ve ikili anlaşmalarımız temelinde, İtalya müttefiklerinin güvenlik ve korumalarını garanti etmek adına her zaman çalışmalarına destek vermiştir ancak İtalya, süregelen herhangi bir aktiviteye direkt olarak dahil değildir" açıklamasını yaptı.

"Kimyasal silah kullanımı savaş suçudur"

İtalya Dışişleri Bakanlığı da, ülkenin Suriye ile ilgili son gelişmeler konusundaki tutumuna dair internet sitesinde Bakanlık Müsteşarı Vincenzo Amendola'nın açıklamasını yayınladı.

Açıklamaya göre Amendola, "(Aşırı sağcı Lig partisinin lideri) Matteo Salvini gibi, İtalya'dan Batının Suriye'ye askeri müdahalesine karşı bir duruş soranlara, İtalya'nın her zaman her türlü kimyasal silah kullanımını en sert şekilde kınadığını hatırlatırım. Kimyasal silah kullanımı bir savaş suçu ve uluslararası hukukun çok ciddi şekilde ihlalidir" değerlendirmesini yaptı.

İtalyan hükümetinin, ülkenin "geleneksel müttefikleri" ABD, Fransa ve İngiltere'nin yanında yer aldığını belirten Amendola, Salvini aksini düşünüyorsa bunu açıkça söylemesi gerektiğini kaydetti.

İtalya'nın gerçeklerin bir an önce ve bağımsız bir soruşturmayla tespit edilmesi gerektiğini vurguladığını aktaran Amendola, buna karşın Rusya'nın vetosunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) soruşturmanın açılmasını önlediğini hatırlattı.

Amendola, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) ve BM'nin geçmişte, Beşşar Esed rejiminin farklı olaylarda sivil Suriye halkına yönelik kimyasal silah kullandığını zaten saptadığına dikkat çekti.

Kaynak: AA