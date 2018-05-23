İtalya'daki siyaset düğümü ekonomiyi de vurdu

İtalya'da düzen karşıtı 5 Yıldız Hareketi ve aşırı sağcı Kuzey Birliği partileri dün Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya, büyük harcamalar vaat eden koalisyon hükümetine başbakan olarak ortak adayları Guiseppe Conti'nin adını önerdi.

Mattarella, Conti'nin başbakanlığını hemen onaylayarak ülkede uzun zamandır devam eden siyasi kilitlenmeyi çözebilir. Ancak siyasete yabancı bir ismin, şimdiden çok tartışılan bir hükümete başbakan atanması konusunda başka görüşler de almak istediğini belirterek adayı onaylamadı.

İki kanadın başkanlarıyla görüşecek

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mattarella'nın Conti'nin adaylığı konusunda parlamentonun iki kanadının başkanlarına danışmak için görüşmeler yapacağı belirtildi.

Floransa Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Conti'nin siyasi deneyimi yok ancak 5 Yıldız Hareketi'ne yakın görüşlere sahip.

AB'nin üçüncü büyük ekonomisinde korku ve istikrarsızlık

İki partinin ortak programında milyarlarca euro'yu bulan vergi indirimleri, yoksullar için yeni refah artırıcı harcamalar, emeklilik reformundan geri adım ve göç ile parasal birlik konusundaki Avrupa Birliği (AB) kurallarından dönüş politikası yer alıyor.

Finans piyasaları ise bu planları "ürkütücü" buluyor.

İtalya'nın borçlanma maliyetleri dün yeniden yükselmişti. Borsa, AB'nin üçüncü büyük ekonomisinde istikrarsızlık kaygılarıyla son altı haftanın en düşük düzeyini görmüştü.

Kaynak: Reuters