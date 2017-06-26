İtalya’daki kısmi yerel seçimlerden merkez sağ zaferle çıktı

İtalya’da dün yapılan kısmi yerel seçimlerin ikinci turunda, pek çok kentte belediye başkanlığını merkez sağ kazandı.

İlk turu 11 Haziran’da yapılan ve hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamadığı 111 yerleşim yerinde dün yapılan ikinci tur seçimde merkez sağ, özellikle büyük vilayetlerde önemli bir başarı elde etti.

Oy sayımının sabaha karşı tamamlanmasıyla, seçime giden 25 büyük vilayetin 16’sında merkez sağ ittifakın adaylarının yarışı kazandığı belirlendi. Seçimden önce 25 vilayetin 15’ini elinde tutan merkez sol ittifak ise sadece 6 yerde başkanlığı alabildi.

Seçimlerin en dikkat çeken sonucu ise büyük kentlerden Cenova’da yaşandı. Sağcı bir adayın 25 yıldır yönetime gelmediği kentte, merkez sağın adayı Marco Bucci yüzde 55,2 ile belediye başkanı seçildi. İtalyan basınında, merkez sağın Cenova’yı alması, merkez sola büyük darbe olarak yorumlandı.

Merkez solun sürprizle karşılaştığı bir diğer kent ise L’Aquila oldu. Merkez sağın adayı Pierluigi Biondi, merkez solun adayı Americo Di Benedetto karşısında oyların yüzde 53,5'ini alarak başkanlığa seçildi.

Güneydeki Catanzaro kentinde de mevcut başkan ve merkez sağın adayı Sergio Abramo’nun, oyların yüzde 64,3’ünü alarak koltuğunu koruduğu görüldü.

Merkez sağın kalesi olarak görülen Verona’da da bir sürpriz yaşanmadı ve merkez sağ ittifakın adayı Federico Sboarina yüzde 58,1’lik oy oranıyla başkanlığı aldı.

Endüstri kenti Parma’da ise ise 5 yıl önce ana muhalefet partisi 5 Yıldız Hareketi’nden belediye başkanı seçilen mevcut Belediye Başkanı Federico Pizzarotti, bu kez bağımsız aday olarak girdiği seçimden yüzde 57,8 oy alarak koltuğunu koruyarak çıktı.

Yerel seçimlerin en çok dikkati çeken sonuçlarından biri de Padova'da kaydedildi. Kentte kebapçılara getirdiği yasaklar ve İslam karşıtı uygulamaları devreye sokmasıyla zaman zaman gündeme gelen merkez sağın adayı Massimo Bitonci, dünkü seçimi kaybetti.

Padova’da yeni belediye başkanı merkez solun adayı Sergio Giordani oldu. Merkez sol, Padova gibi güneydeki Taranto ve Lecce kentlerinde başkanlığı kazanmayı başardı.

Merkez sağ fırtına gibi esti, Renzi'ye darbe indi

Ülke genelinde 4 milyon 300 bin civarında seçmeni ilgilendirmesinden dolayı bu kısmi yerel seçimler, gelecek yıl yapılacak genel seçimler öncesi siyasi partiler açısından test şeklinde geçti.

Ulusal basında, seçim sonuçları iktidardaki merkez solun çatı partisi Demokrat Parti (PD) ve onun lideri Matteo Renzi için darbe olarak yorumlanırken merkez sağın fırtına gibi estiği görüşü paylaşıldı.

PD lideri Renzi, Facebook hesabından yaptığı seçim değerlendirmesinde, ilk ve ikinci turda seçime giren toplam 160 beldenin çoğunda kendi ittifaklarının kazandığını belirtmesine karşın, "Çok daha iyi gidebilirdi. Cenova ve L’Aquila’dan başlamak üzere pek çok yerdeki yenilgiler bize acı veriyor. Lecce, Taranto ve Padova’daki sonuçlar bizi memnun etti." diye yazdı.

Renzi, bunun genel seçimler için bir test olamayacağını da savundu.

Merkez sağın çatı partisi Forza Italia’nın (FI) Meclis Grup Başkanvekili Renato Brunetta ise bunun birlikte hareket eden merkez sağ için sakince kazanılmış olağanüstü bir başarı olduğunu söyledi.

Kuzey Birliği Partisi (Lega Nord) lideri Matteo Salvini ise seçim sonuçlarını büyük sevinçle karşılayanlardan oldu. Salvini, seçim sonuçlarına dayanarak PD’li Başbakan Paolo Gentiloni ve hükümetinin istifasını istedi.