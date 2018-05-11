İtalya'daki hükümet düğümü çözülüyor

Kuzey Birliği lideri Matteo Salvini ve 5-Yıldız Hareketi (M5S) lideri Luigi Di Maio, dün gerçekleşen toplantıdan sonra yaptıkları ortak açıklamada, "Hükümetin oluşturulması ve başbakan adayının gösterilmesi için ileriye dönük önemli adımlar atıldı" dediler.

Açıklamada, "Amaç, millete hızlı bir şekilde siyasi bir hükümet ve bir cevap sunmak için kısa sürede her şeyi tanımlamaktır" denildi.

Dün başlayan müzakerelerin dokuz haftadır devam eden siyasi çıkmazı sona erdirmesi bekleniyor.

Hükümet kurma çabaları

Cumhurbaşkanı Mattarella'nın, nisan ayının başından beri siyasi partilerle bizzat yaptığı müzakereler ve hükümetin kurulması ihtimalinin belirlenmesi için ayrı ayrı görevlendirdiği Senato Başkanı Maria Elisabetta Alberti Casellati ve Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico'nun temaslarından herhangi bir sonuç alınamamıştı.

Bunun üzerine dün siyasi partilerle üçüncü tur müzakerelerde bulunan Mattarella, taraflar arasında hükümetin kurulmasına dair hala anlaşma sağlanamaması üzerine, yıl sonuna kadar görevde kalacak ve ülkeyi erken seçime götürecek süreci yönetecek "tarafsız bir hükümetin kurulması" önerisi yapmıştı.

Luigi Di Maio liderliğindeki sistem karşıtı M5S, seçimlerde yüzde 32,6 oy alarak mecliste en fazla milletvekiline sahip siyasi parti olmuştu. Matteo Salvini'nin liderliğindeki aşırı sağcı "Lig", eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin merkez sağcı "Forza Italia" (Haydi İtalya) ve Giorgia Meloni'nin aşırı sağ görüşlü "İtalya'nın Kardeşleri" partilerinin oluşturduğu sağ ittifakı ise toplam yüzde 37 oy oranıyla seçimlerden birinci sırada çıkmıştı.

M5S ve Berlusconi "asla bir araya gelmeyeceklerini" belirtmiş, M5S, "Lig'in merkez sağ ittifakından ayrılmasını, böylece M5S-Lig hükümetinin kurulabileceğini" bildirmişti. Lig ise M5S'nin seçim ittifakı yaptığı partileri terk etmesi yönündeki teklifini kabul etmemişti.

Bu arada seçimde yüzde 18 oy alarak mecliste üçüncü sıraya gerileyen mevcut hükümetin büyük ortağı Demokrat Parti muhalefette kalacağını, koalisyon hükümetinde yer almayacağını belirtmişti.

Kaynak: Reuters