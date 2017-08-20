İtalya'daki geleneksel Türk Festivali sona erdi

İtalya'nın "Türk kasabası" olarak da anılan Moena'da 300 yılı aşkın süredir düzenlenen Türk Festivali'nin kapanışında, ebru sanatçıları, kasaba sakinlerine ebru yapmayı öğretti.

"Türk kasabası" olarak da anılan Moena'da geleneksel hale gelen, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) İtalya Şubesinin de desteğiyle düzenlenen festivalin son gününde mehteran takımı gösteri sundu.

İstanbul Sancaktepe Belediyesi Mehteran Takımı Sorumlusu ve Belediye Kütüphanesi Müdürü Yavuz Kul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kasabada gördükleri ilgiden memnun olduklarını belirtti.

Moena halkının yanı sıra çevre ülkelerden gelen Türkler ve yabancıların da gösterilerine ilgi gösterdiğini ifade eden Kul, "Yeniçerimiz Balaban Hasan'ın kaldığı ve iz bıraktığı topraklardayız. Ecdadımızın burada bıraktığı izleri görüyoruz. Ülkemiz adına gururlandık." dedi.

Bolzano kentinden festivale katılan İtalyan Rita Tava, bu etkinliğe ikinci kez geldiğini kaydetti. Etkinliğin çok güzel geçtiğini dile getiren Tava, geçmişten gelen köklerin unutulmaması, gelenek ve göreneklerin gelecek kuşaklara aktarılmasının çok önemli olduğunu anlattı.

Modena kentinden gelen Arif Alakuş da festivalin çok renkli geçtiğini söyledi. Alakuş, "Çok güzel geçti. Güzel bulduk. Bizim kültürümüzü tanıttılar. Kasabada, Türkleri ne kadar çok sevdiklerini gördük. Güzel bir duyguydu." değerlendirmesinde bulundu.

Seher Alakuş ise İtalya'da 1,5 yıldır yaşadığını bildirdi. Kendisini Türkiye'de gibi hissettiğini vurgulayan Alakuş, "Burada sanki Türkiye'deymişim gibi hissettim. Yemeklerini tattık. İtalyanlar, bize özgü yemekler yapmış. Mehter takımımız buradaydı. Çok duygulandık." şeklinde konuştu.

Festival kapsamında Almanya'nın Stuttgart kentinden gelen halk dansları topluluğu da gösteri sundu.

Öte yandan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ebru sanatçısı Ahmet Sacit Açıkgözoğlu ile Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi İrem Ceran, Moenalılara ebru sanatını gösterdi. İtalyanlar, ebru yapılışını ilgiyle izledi.

Yüzyıllardır devam eden gelenek

Rivayete göre, yeniçeri "Balaban Hasan"ın 2. Viyana Kuşatması sonrasında, Alp dağlarının kolu olan Manzori'nin eteklerindeki Moena kasabasına sığınması, kendisini kasaba halkına sevdirmesi ve yaşamını burada sürdürmesi, kasabada her yıl Türk Festivali düzenlenmesine vesile oldu.

Moenalılar, 300 yıldan uzun bir süredir, son zamanlarda resmi olmak üzere her yıl ağustos ayında düzenledikleri festivalde Türk kültürünü yaşatıyor.

Türkiye de hem resmi olarak hem de sivil toplum kuruluşları aracılığıyla festivalde varlık gösteriyor ve Moenalılara Türk kültürünü tanıtmaya çalışıyor.