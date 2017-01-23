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Buradasınız : » » İtalya'daki çığ felaketinde ölü sayısı 7'ye yükseldi

İtalya'daki çığ felaketinde ölü sayısı 7'ye yükseldi

İtalya'da çığ altındaki otelin enkazında bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Böylece ölü sayısı 7'ye yükseldi.

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İtalyadaki çığ felaketinde ölü sayısı 7ye yükseldi
İtalya'da çığ altındaki otelin enkazında bir kişinin daha cesedine ulaşıldı.
 
Ülkenin orta kesiminde, geçen çarşamba günü meydana gelen depremlerin ardından düşen çığ nedeniyle yıkılan otelin enkazında arama kurtarma çalışmaları ağır kış koşullarına rağmen aralıksız sürdürülüyor.
 
İtalyan basınına yansıyan haberlerde, arama-kurtarma ekiplerinin çalışmasında enkazda bir kadın cesedine daha ulaşıldığı belirtildi.
 
22 kişi kayıp
 
Bulunan cesetle felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükselirken, kayıp sayısı 22’ye düştü.
 
Cuma, cumartesi ve pazar günü yapılan çalışmalarda olayın üzerinden uzun süre geçmesine karşın enkazdan 11 kişi sağ olarak çıkarılmıştı.
 
Bu arada, arama-kurtarma çalışmalarının 5. gününde bir de sevindirici gelişme yaşandı. Ekipler, enkazdan daha önce çıkarılan otelin köpeği Nuvola ile Lupo’nun sağ kalmayı başaran 3 yavrusuna ulaştı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen 3 yavrunun sağ çıkarılması, arama- kurtarma ekipleri için moral oldu. AA
 
Etiketler: İtalya, çığ felaketi
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