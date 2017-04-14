  • 14 NISAN 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.677
    EURO 3.907
  • BIST 90063.69
    ALTIN 151.753
Buradasınız : » » İtalya'da Uber'e getirilen yasak kalktı

İtalya'da Uber'e getirilen yasak kalktı

Ülkede internet üzerinden akıllı telefon uygulamasıyla alternatif taksi hizmeti sunan "Uber"e mahkeme kararıyla getirilen yasak kararı, bir başka mahkeme kararıyla durduruldu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İtalyada Ubere getirilen yasak kalktı

İtalya'da taksicilerin haksız rekabet gerekçesiyle mahkemeye başvurması sonucu Uber uygulamasına getirilen yasak, verilen yürütmeyi durdurma kararıyla kaldırıldı.

Uber İtalya'dan yapılan açıklamada, geçen hafta uygulamalarına yönelik taksicilerin açtığı dava sonucu getirilen yasağa Roma Mahkemesinde itiraz edildiği ve yasağa ilişkin yürütmenin durdurulması kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, mahkeme kararıyla, normalde 17 Nisan Pazartesi gününden itibaren yasaklanması gereken internete bağlı akıllı telefonlar üzerinden alternatif taksi hizmeti sunan "Uber" ve "Uber Black" uygulamalarının, normal şekilde hizmet vermeye devam edeceği bildirildi.

İtalyan tüketici hakları derneği Codacons da Roma Mahkemesinin verdiği yürütmeyi durdurma kararını son derece olumlu bulduklarını belirterek, tüketicilerin ulaşımda daha fazla seçenekten yararlanmaya devam edeceğini ifade etti.

Uber uygulaması, bir süre önce İtalyan taksiciler tarafından başkent Roma ve Milano'da protesto edilmişti. AA

Etiketler: internet, uber
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER