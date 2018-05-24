İtalya'da tren kamyonla çarpıştı: 2 ölü

İtalya'nın Torino ve Ivrea şehirleri arasında çalışan bölgesel tren 10027, hemzemin geçitte duran bir kamyonla çarpıştı.

Üç vagonun raydan çıktığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, makinist olay yerinde öldü. Diğer makinist ise, ağır yaralı halde helikopterle hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.

Aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı. Görgü tanıkları aracın Litvanya plakalı olduğunu aktardı.

Yolculardan 23 yaşındaki Paolo Malgioglio, "Her şey çok hızlı oldu, aniden trenin koptuğunu hissettim ve sonra kendimi cehennemde buldum. Etrafımdaki her şey siyahtı" dedi.

Geçtiğimiz Ocak'ta da Milano şehri yakınlarında bir tren raydan çıkmış, 2 kişi hayatını kaybetmiş, yüzden fazla kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AFP, Reuters