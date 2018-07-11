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İtalya'da tesettür mayosu giyen kadın havuzdan çıkarıldı

İtalya Floransa'da bir kadın, tesettür mayosu giydiği gerekçesiyle belediyeye ait havuzdan çıkarıldı.

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İtalyada tesettür mayosu giyen kadın havuzdan çıkarıldı

İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, Floransa'da tesettür mayosu giyen bir kadın, belediyenin halka açık yüzme havuzundan çıkarıldı.

Olayda, cankurtaranlardan birinin çocuk havuzunda bebeğiyle oynayan tesettür mayolu kadından havuzu terk etmesini istediği öğrenildi.

Olay "Kabul edilemez"

Sol görüşlü Halka Güç Partisi'nin (Potere al Popolo) İl Meclis Üyesi Miriam Amato, olayı "kabul edilemez" diye niteledi.

Amato, spordan sorumlu il meclis üyesi Andrea Vanucci'ye, belediyenin bütün havuzlarına tesettür mayosu giyen kadınların tesislerden yararlanmasına izin verildiğini belirten bir genelge yollaması çağrısında da bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: tesettür mayosu, İtalya, Floransa
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