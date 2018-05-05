İtalya'da siyahi kadına ırkçı muamele

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, bir bakımevi, Senegalli kadın çalışana deneme süresinin ardından "bakımevinde kalanların siyahi olmasından duyduğu rahatsızlığı" gerekçe göstererek düzenli iş vermeyi reddetti.

Bakımevi, çalışan olayıyla ilgili ırkçılık yapılmadığını ve birçok yabancı çalışanı olduğunu savundu.

Senigallia Belediye Başkanı Maurizio Mangialardi ise olayın "talihsiz bir yanlış anlaşılma" olduğunu açıkladı.

"Ekonomik özgürlüğüm için çalışmalıyım"

2 çocuk annesi olan ve 15 yıldır bu kasabada yaşayan 40 yaşındaki Sy ise "Sadece çocuklarımı görebilmeme yetecek kadar ekonomik özgürlüğüm olması için çalışmak istiyorum." dedi.

Fatima Sy, bazı bölge sakinlerinin kendisine "siyahi olduğun için senden hoşlanmıyoruz" dediğini de sözlerine ekledi.

Floransa'dan iş teklifi aldı

Olayın duyulmasının ardından Sy, Floransa'da bir yaşlı bakımevinden iş teklifi aldı.

Bakımevinin sahibi ve aynı zamanda eski belediye meclisi üyesi olan Massimo Mattei, ırkçılığa hayır demek için, Floransa'ya gelmeyi düşünürse Sy ile çalışmaktan mutluluk duyacağını söyledi.

Mattei, bu tür ırkçı hadiselerin kendisini çok öfkelendirdiğini ve "midesini bulandırdığını" anlattı.

Kaynak: AA