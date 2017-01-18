İtalya'da peş peşe üç deprem

İtalya’nın orta kesiminde sabah saatlerinde üç ayrı deprem meydana geldi.

Ülkenin geçen yıl deprem felaketiyle sarsılan merkez bölgeleri bu sabah bir saat içinde yaşanan üç ayrı büyüklükteki depremle sallandı.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünden yapılan açıklamada, yerel saatle 10.25’te (TSİ 12.25) 5,3, ardından 11.16’da 5,4 ve son olarak da 11.25’te yine 5,3 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.

Depremlerin başkent Roma’nın 110 kilometre doğusundaki L’Aquila kentinin kuzeyinde yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, sarsıntılar deprem bölgesinde paniğe yol açarken, Rieti ve çevre yerleşim yerlerinde bazı okulların boşaltıldığı belirtildi. Bölgede çok sayıda artçı sarsıntı kaydedilmeye devam ediyor.

Üst üste meydana gelen depremlerin ardından Roma'da A, B ve B1 metro hatları tedbir amaçlı boşaltıldı ve ulaşıma ara verildi.

Depremler dolayısıyla Başbakan Paolo Gentiloni’nin de Sivil Savunma Genel Müdürü Fabrizio Curcio ile iletişim halinde olduğu ifade edildi.

İtalya'da geçen yıl 24 Ağustos’ta, başkent Roma'ya yaklaşık 150 kilometre mesafedeki Accumoli’de 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, 300 kişi yaşamını yitirmişti. Yine aynı bölge, 30 Ekim’de 6,6 büyüklüğünde bir depremle sallanmış, fakat deprem öncesinde yaşanan sarsıntıların ardından bölge sakinlerinin kapalı yerlerden çıkması nedeniyle can kaybı yaşanmamış, sadece tarihi binalar hasar görmüştü.

Üst üste yaşanan depremlerde can kaybı olmayan bölgede bazı binalarda hasar oluştu

Başkent Roma’nın yaklaşık 110 kilometre doğusunda yaşanan 3 ayrı depremde ilk belirlemelere göre, ölen ya da yaralanan olmazken, geçen yıl da deprem felaketiyle sarsılan Amatrice kasabasında zarar gören bir kilisenin çan kulesinin yıkıldığı belirtildi. Deprem bölgesi olan orta kesimde daha önceden boşaltılan bazı yapılarda yıkıntılar oluştuğu kaydedildi.

Depremlerin ardından bir açıklama yapan Sivil Savunma Genel Müdürü Fabrizio Curcio, bölgede acil durum uygulamalarını devreye soktuklarını, depremin etkilediği yerleşim yerlerinden raporları beklediklerini söyledi.

Bugün Berlin’de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek olan Başbakan Paolo Gentiloni’nin, Savunma Bakanı Roberto Pinotti’ye ordunun deprem bölgesinde daha fazla rol alması ve depremzedelere yardımcı olması talimatı verdiği ifade edildi.

Bu arada, resmi ziyaret için Yunanistan’da bulunan İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın peş peşe meydana gelen depremler nedeniyle Roma’daki yetkililerle temas halinde olduğu bildirildi.

Ülkede sabah yerel saatle 10.25’te 5,1, 11.15’te 5,4 ve 11.25’te de 5,3 büyüklüğünde 3 deprem kaydedilmişti. Depremler, başkent Roma’da da hissedilirken, paniğe yol açmıştı.

İtalya’nın orta kesiminde geçen yıl 24 Ağustos’ta başkent Roma'ya yaklaşık 150 kilometre mesafedeki Accumoli’de 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 300 kişi yaşamını yitirmişti. Yine aynı bölge, 30 Ekim’de 6,6 büyüklüğünde bir depremle sallanmış fakat deprem öncesinde yaşanan sarsıntıların ardından bölge sakinlerinin kapalı yerlerden çıkması nedeniyle can kaybı yaşanmamış, sadece tarihi binalar hasar görmüştü.