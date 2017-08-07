İtalya'da para kazanmak için yangın çıkaran itfaiyeciler gözaltında

BBC'nin haberine göre, 15 gönüllü itfaiyeci, Sicilya'da 40 derecenin üstüne çıkan bunaltıcı sıcakların bitki örtüsünü kurutmasından da yararlanarak kasten yangın çıkardı.

Daha fazla ücret için yangın çıkardıkları tespit edilen ve gözaltına alınan itfaiyeciler, ihbarda bulunmak için acil durum hattını ya kendileri ya da yakınlarına arattırdı.

Bir saat için 10 avro ücret alıyorlar

Ragusa bölgesinde görev yapan ekipten, diğer itfaiyecilere oranla daha fazla işbaşına çağrılmaları nedeniyle şüphelenildiği kaydedildi.

İtfaiyecilerin yangın söndürme çalışmalarında bir saat için 42 lira (10 avro) ücret aldıkları aktarıldı.