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İtalya'da Nijeryalı kadına ırkçı saldırı

İtalya'da bir kişi, ATM önünde sıraya girmediğini iddia ettiği Nijeryalı kadını darbetti.

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İtalyada Nijeryalı kadına ırkçı saldırı

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkenin batısındaki Sardinya Adası Sassari'de, Nijeryalı bir kadın ATM'den para çekmek isterken sıraya girmediği gerekçesiyle bir erkeğin saldırısına uğradı.

"Önce ben geldim, ülkene geri dön"

Saldırgan, kadının telefonunu alıp yere atarak kırdı, ardından da kadına "Önce ben geldim, ülkene geri dön" diye bağırdı.

Saldırgan, Nijeryalı kadını açıklama yapmak isterken saçlarından tutarak çekti ve darbetti.

Şehirdeki bir posta ofisinin ATM'si önünde yaşanan olaya, o sırada aynı yerde bulunan çok sayıda kişinin tanıklık ettiği ancak "korktukları için" saldırgan kaçtıktan sonra polisi arayabildikleri öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: nijerya, İtalya, ırkçı saldırı
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