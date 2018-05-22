İtalya'da masonlara ambargo

İtalya'da aşırı sağcı Lig ve sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi arasında yaklaşık iki haftadır süren müzakereler sonucu yeni hükümet programı ortaya çıktı.

Programda masonların hükümette yer almasına yasak getirildi.

Programda "mafya, yolsuzluk ve görevini kötüye kullanma gibi ciddi suçlamalarla davası devam eden kişiler ve masonlar hükümete katılamaz." denildi.

5 Yıldız Hareketi, seçim sürecinde de birkaç milletvekili adayını, daha önceden Mason locasına kayıtlı olduklarının ortaya çıkmasının ardından listeden çıkardı.

İtalya'da 4 Mart'ta yapılan seçimde hiçbir parti veya ittifak hükümet kurmaya yetecek oy alamadı ve koalisyon hükümeti kurmak için partiler arasında müzakereler başladı.

Kaynak: TRT Haber