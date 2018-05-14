İtalya'da koalisyon için son adım atılıyor

5 Yıldız Hareketi'nden bir kaynağa göre, yeni hükümete kimin başkan olacağı konuşulmadı ancak görüşmelerden sonra liderler Sergio Mattarella'ya, başbakan olarak üzerinde anlaştıkları bir ismi önermeye hazır olduklarını söyledi.

5 Yıldız Hareketi'nin 31 yaşındaki lideri Luigi Di Maio, Kuzey Birliği lideri Matteo Salvini ile Milano'da dün yaptığı görüşmeden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok verimli bir gün oldu" demişti.

Di Maio dün yaptığı açıklamada, başbakanın partiler dışı bir teknokrat değil "siyasi" bir isim olacağını söylemişti.

Hiçbir partinin çoğunluk sağlayamadığı 4 Mart genel seçimlerinden önce rakip olan iki siyasi hareket, birbirinden çok farklı seçim platformlarını, iki tarafın da kabul edebileceği vaatleri kapsayan bir "sözleşme" halinde birleştirmek için Perşembe gününden beri görüşüyordu.

Seçimde 5 Yıldız Hareketi oyların yüzde 32'sini, Kuzey Birliği ise yüzde 17'sini almıştı. İki parti, parlamentonun en büyük iki grubu ve Meclis'in iki kanadında da çoğunluk sağlayabilir.

Hükümet kurma çabaları

Cumhurbaşkanı Mattarella, Nisan ayının ilk iki haftası hükümet kurma görevini vereceği tarafı belirlemek için Meclis'teki siyasi partilerle birinci ve ikinci tur görüşmeler yapmıştı. Mattarella, görüşmelerin sonucunda siyasi tarafların hükümetin kurulmasına dairherhangi bir gelişme kaydetmediğini dile getirmişti.

Mattarella, geçen hafta da Senato Başkanı Maria Elisabetta Alberti Casellati'yi merkez sağ ile 5 Yıldız Hareketi arasında hükümet kurma olasılığı olup olmadığını belirlemesi için görevlendirmişti ancak Casellati temaslarından bir sonuç alamamıştı.

Luigi Di Maio liderliğindeki sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi seçimlerde yüzde 32,6 oy alarak, Meclis'te en fazla milletvekiline sahip siyasi parti olmuştu.

Matteo Salvini'nin liderliğindeki aşırı sağcı Lig, eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin merkez sağcı Forza Italia (Haydi İtalya) ve Giorgia Meloni'nin aşırı sağ görüşlü "İtalya'nın Kardeşleri" partilerinin oluşturduğu merkez sağ ittifakı ise yüzde 37 oy oranıyla seçimlerden birinci sırada çıkmıştı.

5 Yıldız Hareketi, Berlusconi'nin partisiyle "asla bir araya gelmeyeceğini" belirtmiş, "Lig'in merkez sağ ittifakından ayrılmasını, böylece 5 Yıldız Hareketi-Lig hükümetinin kurulabileceğini" bildirmişti. Lig ise, 5 Yıldız Hareketi'nin seçim ittifakı yaptığı partileri terk etmesi yönündeki teklifini kabul etmemiş, "ancak seçimin kazananı merkez sağ ittifakının içinde olduğu bir hükümetin kurulabileceğini" söylemişti.

Bu arada seçimde yüzde 18 oy alarak Meclis'te merkez sağ ittifakı ve M5S'nin ardından üçüncü sıraya gerileyen mevcut hükümetin büyük ortağı Demokrat Parti muhalefette kalacağını, koalisyon hükümetinde yer almayacağını açıklamıştı.

Erken seçimin gündeme geldiği siyasi düğümden sonra 5 Yıldız Hareketi ve Kuzey Birliği partileri, görüşmelere başlamıştı.

Kaynak: Reuters