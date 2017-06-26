İtalya’da kısmi yerel seçimlerin ikinci turu sona erdi

İtalya’da 111 yerleşim yerini ilgilendiren kısmi yerel seçimlerin ikinci turunda oy verme işlemi tamamlandı. İlk sandık çıkış anketlerine göre büyük şehirlerin önemli kısmında merkez sağın adayları yarışı önde götürüyor.

İlk turu 11 Haziran’da yapılan ve hiçbir adayın yüzde 50 bandına ulaşılamadığı beldelerde en çok oy alan iki aday arasında yapılan ikinci tur seçimde, oy verme işlemi yerel saatle 23.00’te (TSİ 00.00) sona erdi. Oy kullanma işleminin tamamlanmasıyla oy sayımına geçildi.

İtalyan Rainews24 haber kanalının verilerine göre, aralarında Cenova, Parma, Catanzaro, Taranto, Verona ve L’Aquila gibi büyük şehirlerin de olduğu 111 yerleşim yerinde yapılan ikinci tur seçim için oy kullanma hakkına sahip 4 milyon 304 bin 739 seçmenin yüzde 46’sı sandığa gitti.

ANSA haber ajansının paylaştığı ilk sandık çıkış anketlerine göre, bu seçimlerde gözlerin çevrildiği kentlerden Cenova’da, merkez sağın adayı Marco Bucci, merkez solun adayı Giovanni Crivello karşısında oyların yüzde 54’ünü alarak yarışı önde tamamladı.

Güneydeki Catanzaro kentinde de merkez sağın adayı Sergio Abramo’nun merkez solun adayı Vincenzo Ciconte karşısında oyların yüzde 65’ini aldığı ifade edildi.

Verona kentinde de merkez sağın adayı Federico Sboarina’nın bağımsız aday Patrizia Bisinella karşısında yüzde 55 ile yarışı önde götürdüğü aktarıldı.

Parma’da ise 5 yıl önce ana muhalefet partisi 5 Yıldız Hareketi’nden belediye başkanı seçilen Federico Pizzarotti, solun adayı olarak girdiği seçimden koltuğunu koruyarak çıkmış gibi görünüyor. Pizzarotti’nin merkez solun adayı Paolo Scarpa karşısında oyların yüzde 59’unu aldığı bildirildi.

L’Aquila kentinde ise merkez sağın adayı Pierluigi Bindi’nin merkez solun adayı Americo Di Benedetto karşısında önde gözüktüğü ancak durumun belirsiz olduğu belirtildi.

Büyük şehirlerden gelen ilk sonuçların ardından İtalyan basınında, iktidardaki merkez solun çatı partisi Demokrat Parti (PD) açısından bu seçimin yenilgi olarak yorumlanabileceği ifadeleri yer aldı.

Kısmi yerel seçimlerin ikinci turunda resmi sonuçların ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.