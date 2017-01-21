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İtalya'da katliam gibi kaza: 16 ölü

İtalyan polisi, Fransa'daki okul gezisinden dönen öğrencileri taşıyan otobüsün yaptığı kazada 16 Macar öğrencinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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İtalyada katliam gibi kaza: 16 ölü

Deprem ve çığ facialarının ardından İtalya bu kez kuzeyinde meydana gelen kaza ile sarsıldı.

Fransa gezisinin ardından Macar öğrencileri eve götüren otobüs önce otoyolda bariyere çarptı, ardından alev aldı.

Feci kazada 16 kişi hayatını kaybederken, yolculardan 26’sı yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi. 

13 kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Macaristan Dışişleri Bakanlığı, otobüste öğrencilere eşlik eden yetişkinler de dahil olmak üzere 54 yolcu ve iki şoför bulunmaktaydı.

Ancak gerçek sayının henüz belirlenemediği ve Bakanlığın açıkladığı sayıdan daha yüksek olduğuna inanılıyor. 
 

Etiketler: İtalya, kaza, öğrencileri taşıyan otobüs
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