İtalya’da kadınlara yönelik şiddet protesto edildi.

Ülkenin en büyük işçi sendikalarından Genel İş Konfederasyonunun (CGIL) “Özgürlüğümüzü geri alıyoruz” sloganıyla yaptığı çağrıyla başkent Roma ve pek çok kentte kadın hakları savunucuları meydanlara indi.

Başkentin işlek meydanlarından Venedik Meydanı’ndaki mitinge yüzlerce kişi katılırken, son dönemde sıkça duyulan kadın cinayetleri ve kadınlara yönelik şiddet protesto edildi. Mitinge dayanışmalarını göstermek üzere çok sayıda erkeğin de geldiği görüldü.

Roma’daki mitingde konuşan CGIL Başkanı Susanna Camusso, kadına şiddetin arkasında hep bir sahiplik hissiyatı olduğuna dikkati çekerek, “Her zaman, onun özgür bir insan olmadığı, sanki sizin yapmasını istediğiniz şeyleri yapan nesne gibi görme fikri var. Burada masumca hep ‘Sen benimsin’ denir ama bunun üzerine düşünülmelidir. Çünkü bunun arkasında bir ilişki yok, bir mülke sahip olma düşüncesi var.” dedi.

Camusso, kadın cinayetlerinin arkasında herhangi bir hastalık ya da cinnet getirmenin olmadığını aksine yerleşik davranış biçimleri olduğunu söyledi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Laura Boldrini, sendikaların bugünkü kadınlara yönelik şiddeti protesto girişimini büyük takdirle karşıladığını belirterek, yasaların kadınları daha etkili koruyacak şekilde bir an önce elden geçirilmesi gerekliliği olduğunu ifade etti.

İtalya’da Ulusal İstatistik Kurumunun verilerine göre, geçen yıl 120 kadın cinayete kurban gitti. AA