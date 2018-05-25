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İtalya'da İslam merkezine ırkçı saldırı

İtalya Rapallo'da bulunan İslam merkezine saldıran kimliği belirsiz kişi, Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını yırttı, üzerine gamalı haç çizerek, hakaret dolu sözler yazdı.

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İtalyada İslam merkezine ırkçı saldırı

İtalya'nın kuzeyindeki Rapallo kentindeki İslam merkezine İslamofobik saldırı düzenlendi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Rapallo şehrinde bulunan bir İslam merkezi, İslamofobik saldırıya uğradı.

Merkezin üç girişinden birindeki kapıya da zarar vererek içeri giren kimliği belirsiz saldırgan, kasa ile namaz sırasında kullanılan mikrofonu çaldı.

Saldırgan, merkezdeki Kur'an-ı Kerim'i yırttı, üstüne kalemle gamalı haç çizdi ve hakaret dolu sözler yazdı.

İki gün önce binayı saldırıya uğramış halde bulan merkezin sorumlusu, geçen hafta salı günü olağan şekilde merkezi kapattığını söyledi.

Merkezin sorumlusu, saldırının geçen hafta salı ile bu hafta pazartesi gününe denk gelen bir günde gerçekleşmiş olması gerektiğini dile getirdi.

Polisin olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.

Aynı merkez, geçen ay da bir hırsızlık olayına maruz kalmış, içeri giren kimliği belirsiz kişi kasayı çalmaya çalışmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: İtalya, gamalı haç, saldırı
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