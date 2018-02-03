  • 03 ŞUBAT 2018, CUMARTESI

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Buradasınız : » » İtalya'da ırkçı saldırı düzenlendi

İtalya'da ırkçı saldırı düzenlendi

İtalya'da hareket halindeki araçtan yoldan geçen Afrikalı göçmenlere ateş açıldı.

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Yerel haber ajanslarının bildirdiğine göre, İtalya'nın başkenti Roma'nın 200 kilometre doğusundaki Mazerata kentinde bir arabadan, biri kadın en az 6 göçmene ateş açıldı.

Saldırıda ilk belirlemelere iki Afrikalı göçmen yaralanırken, yaralıların durumuna ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.

İtalyan polisi, ırkçı saldırı düzenleyen saldırganın 28 yaşında bir İtalyan olduğu ve olaydan iki saat sonra yakalandığını duyurdu. 

Silahlı saldırı, 43 bin kişilik nüfuslu Macerata’da geçtiğimiz hafta 18 yaşındaki bir İtalyan kadının öldürülüp parçalanarak iki valizde gizlendiğinin ortaya çıkmasından günler sonra gerçekleşti.

Kaynak: Reuters

Etiketler: silahlı saldırı, İtalya, ırkçı saldırı, afrikalı göçmen
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