İtalya'da hükümeti kurma görevi eski IMF Türkiye Masası şefi Cottarelli'de

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, yerel saatle 11.30'da (TSİ 12.30) Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye Masası'nın eski şefi ve ekonomist Carlo Cottarelli’yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Mattarella, kabulün ardından hükümeti kurma görevini Cottarelli’ye verdi.

Görevi kabul eden Cottarelli, görüşmenin ardından kısa bir basın açıklaması yaptı.

"Cumhurbaşkanı, benden ülkeyi (2019'da) erken seçime götürecek bir programla parlamentoya gitmemi istedi. Cumhurbaşkanı'nın verdiği hükümeti kurma görevini kabul ettim. Bir İtalyan olarak bana verilen bu konumdan onur duydum, tabii ki bu konuda elimden gelen her şeyi yapacağım."

Hükümet güvenoyu alabilirse, bütçe kanununu ve 2019 yılında yapılacak erken seçimi içeren bir program sunacağını belirten Cottarelli, aksi takdirde de seçimlerin Ağustos ayından sonra yapılacağını dile getirdi.

İtalya'da hükümet çıkmazı

İtalya’da 4 Mart’ta yapılan ve hiçbir parti veya ittifakın tek başına hükümeti kurmaya yetecek oy alamadığı seçimlerin ardından ülkede 85 gündür hükümet kurulamadı.

Seçimlerden sonraki 67 günlük belirsizliğin ardından merkez sağ ittifakı içinde yer alan Forza Italia (Haydi İtalya) partisinin lideri ve eski başbakan Silvio Berlusconi, seçime beraber girdiği müttefiki aşırı sağcı Lig’e muhtemel hükümete güvenoyu vermeyeceğini belirtse de sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi’yle (M5S) hükümet görüşmelerine başlaması konusunda açık kapı bırakmıştı.

Bunun üzerine müzakerelere başlayan Lig ve M5S, İtalya’nın yüksek kamu borcu nedeniyle çok eleştirilen vergi oranının düşürülmesini öngören iki kademeli vergi uygulaması, vatandaşlara temel gelir ve AB bütçesinde esneklik ile "Fornero Kanunu" olarak da bilinen emeklilik yaşını 67'ye çıkaran reformun gözden geçirilmesi, kumar ve vergi kaçakçılığıyla mücadele, göç ve Müslümanlara yönelik sert politikaların yer aldığı bir hükümet programında anlaşmıştı.

Tarafların ortak başbakan adayı olarak belirlediği ve Mattarella’nın da hükümeti kurma görevini verdiği hukuk profesörü Giuseppe Conte, dün Cumhurbaşkanı Mattarella’nın kabinede ekonomi bakanlığı için düşünülen ekonomist Paolo Savona’yı euro para birimi ile ilgili eleştirel tutumu nedeniyle veto etmesinin ardından hükümeti kurma görevini iade etmişti.

Mattarella’nın kabinedeki bir ismi “sırf Avrupa’ya eleştirel yaklaşımı nedeniyle veto etmesine” çok sert tepki gösteren Lig ve M5S, erken seçim çağrısı yapıyor.

Bunun yanında M5S, Mattarella’nın “Anayasa'nın 90. maddesi çerçevesinde suçlanması ve azledilmesi gerektiğini” dile getirmiş, bu çıkış siyasi partilerin büyük tepkisine yol açmıştı.

Anayasa'nın 90. maddesi, “Cumhurbaşkanının, vatana ihanet ve Anayasa'yı ihlal durumları dışında, görevini yürüttüğü sırada yaptığı işlemlerden sorumlu tutulamayacağını, bu hallerde de parlamento tarafından müşterek oturumda üyelerin mutlak çoğunluğuyla suçla itham edilebileceğini” içeriyor.

Kaynak: AA