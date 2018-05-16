İtalya'da eski Başbakan Berlusconi'ye rüşvet suçlaması

İtalya'nın başkenti Roma'da, eski Başbakan Berlusconi hakkında tanıklara rüşvet vermek suçundan dava açıldı.

Yolsuzluk ve yalan ifade vermek suçlarının yöneltildiği şarkıcı Mariano Apicella ile birlikte suçlanan Berlusconi'nin davası 23 Kasım'da görülmeye başlayacak.

Ruby davasında süreç

Berlusconi, "Ruby" adıyla da bilinen davada, 2010 yılında "Ruby" takma isimli Faslı Kerime El-Mahrug'la 18 yaşından küçükken para ve mücevher karşılığı birlikte olmak ve El Mahrug'un tutuklu bulunduğu karakoldan salıverilmesini sağlamakla suçlanıyordu.

7 yıl hapis ve ömür boyu kamu görevlerinden men

Mahkeme 2013 yılında ilk verdiği kararda, Berlusconi'nin El-Mahrug'un o dönem reşit olmadığını bildiğini söyleyerek, Berlusconi'ye "fuhuş için rüşvet vermek ve baskı yapmak" suçlamalarından 7 yıl hapis ve ömür boyu kamu görevlerinden men cezasına hükmetmişti.

Beraat etti

Kararı temyize taşıyan Berlusconi, üst mahkemenin "Berlusconi'nin El-Mahrug'un reşit olmadığını bildiğine dair kanıt bulunmadığına" hükmetmesiyle davadan beraat etmişti.

Rüşvet, yalan beyan ve yargıyı kandırma suçlamaları

Daha önce Torino Savcılığı da Berlusconi hakkında, "Ruby" davasıyla ilgili rüşvet verme, yalan beyanda bulunma ve yargıyı kandırma suçlarını yönelterek dava açmıştı.

Savcılık bugün Berlusconi'nin mahkeme önüne çıkarılmasını talep etti ancak dava 1 Haziran'a ertelendi.

23 kişiyle beraber yargılanıyor

Berlusconi'nin "Ruby" davasıyla ilgili yalan beyanda bulunmaları için tanıklara rüşvet vermekle suçlandığı davalar, tanıkların ikamet ettikleri yerlerin farklı olması sebebiyle birkaç ayrı mahkemede görülüyor.

Ana davada, diğer 23 davalı ile birlikte Berlusconi'nin yargılaması sürüyor.

Kaynak: AA