İtalya'da erken seçim çağrıları yeniden yükseliyor

İtalya’da 4 Mart’ta yapılan ve hiçbir parti veya ittifakın tek başına hükümet kurmaya yetecek oyu alamadığı seçimin ardından 86 gün geçmesine rağmen, ülkede hükümet kurma sorunu devam ediyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye Masası'nın eski şefi ve ekonomist Carlo Cottarelli’nin kurması muhtemel hükümetin, parlamentoda güvenoyu alamayacağı öngörülüyor.

Yeniden erken seçim çağrısı

İtalya'da aşırı sağcı Kuzey Ligi'nin lideri Matteo Salvini "mümkün olan en kısa sürede" yeni seçim çağrısı yaparken, Cumhurbaşkanı'ndan, siyasi çıkmaza bir çözüm bulunmasına yardımcı olmasını istedi.

Salvini, gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu çıkmaz ve karmaşadan kurtulmanın en iyi yolu seçimlerin erken yapılması" dedi.

Matteo Salvini, seçimlerin 29 Temmuz'da yapılmasının birçok İtalyan için "rahatsız edici" olacağını kabul etti. Ancak uzlaşmaya açık bir kapı bırakarak, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın bu durumdan nasıl çıkılacağını açıklaması gerektiğini söyledi.

İtalya’da hükümet çıkmazı

4 Mart’ta yapılan seçimlerden sonraki 67 günlük belirsizliğin ardından merkez sağ ittifakı içinde yer alan Forza Italia partisinin lideri Silvio Berlusconi, seçime beraber girdiği müttefiki Lig’e, sistem karşıtı M5S ile hükümet görüşmelerine başlaması konusunda açık kapı bırakmıştı.

Bunun üzerine müzakerelere başlayan Lig ve M5S, İtalya’nın yüksek kamu borcu nedeniyle çok eleştirilen vergi oranının düşürülmesini öngören iki kademeli vergi uygulaması, vatandaşlara temel gelir ve AB bütçesinde esneklik ile "Fornero Kanunu" olarak da bilinen emeklilik yaşını 67'ye çıkaran reformun gözden geçirilmesi, kumar ve vergi kaçakçılığıyla mücadele, göç ve Müslümanlara yönelik sert politikaların yer aldığı bir hükümet programında anlaşmıştı.

Mattarella, geçen hafta tarafların ortak başbakan adayı olarak belirlediği hukuk profesörü Giuseppe Conte'ye hükümeti kurma görevini vermişti. Conte, Mattarella'nın kabinede ekonomi bakanlığı için düşünülen ekonomist Paolo Savona’yı euro ile ilgili eleştirel tutumu nedeniyle veto etmesinin ardından hükümeti kurma görevini iade etmişti.

Cumhurbaşkanı Mattarella, son umut olarak teknik hükümeti kurması için Cottarelli'yi görevlendirmişti.

Kaynak: Reuters