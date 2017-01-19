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Buradasınız : » » İtalya'da depremlerden sonra çığ felaketi

İtalya'da depremlerden sonra çığ felaketi

İtalya'da halkın korkusuna yol açan art arda meydana gelen depremlerde 1 kişi enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Deprem bölgesi civarında düşen çığ nedeniyle 3 kişi kayboldu.

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İtalyada depremlerden sonra çığ felaketi

İtalya'da meydana gelen 4 ayrı depremde 1 kişi yaşamını yitirdi.

İtalyan basınında, geçen yıl ağustos ayında deprem nedeniyle 300 kişinin yaşamını yitirdiği bölgede dün yerel saatle 10.25'te 5,1; 11.15'te 5,5; 11.25'te 5,4 ve 14.34'te 5,1 büyüklüklerinde oluşan yer sarsıntılarının ardından yaşananlarla ilgili haberlere yer verildi.

Buna göre, arama kurtarma ekipleri Castel Catagna beldesinde enkaz altında kalan 83 yaşındaki bir erkeğin cesedine ulaştı.

Castiglione Messer Raimondo beldesinde de itfaiye ekipleri bir anne ve çocuğunu enkaz altından kurtardı.

Otele düşen çığ

Gün boyu depremlerle sarsılan ülkede, Pescara kentinin batısındaki Rigopiano mevkisinde bulunan Hotel Rigopiano Gran Sasso Resort'a hava koşulları ve sismik hareketlerinin tetiklemesiyle oluştuğu tahmin edilen çığ düştü.

Pescara Valisi Antonia Di Marco, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yaptığı açıklamada  "Ne yazık ki korkunç bir trajedi yaşandı. Öyle görünüyor ki kurbanlar var ama bunu doğrulama ihtiyacı var." mesajını paylaştı.

Deniz seviyesinden bin 200 metre yüksekliğindeki otele dün kayıt yaptıran 20 kişi ve otel çalışanı olduğu belirtildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, bu bölgede kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Etiketler: İtalya, deprem, çığ, can kaybı
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