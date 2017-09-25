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İtalya'da deprem yardımları tartışması: Bölgeye hiç ulaşmadı

İtalya'da 6 büyüklüğünde depremle sarsılan Amatrice kasabasının Belediye Başkanı Pirozzi, hayırseverlerden toplanan yardımların kendilerine ulaşmadığını savundu.

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İtalyada deprem yardımları tartışması: Bölgeye hiç ulaşmadı

İtalya'da geçen yıl meydana gelen depremle büyük yıkıma uğrayan Amatrice kasabasının Belediye Başkanı Sergio Pirozzi, cep telefonlarından gönderilen kısa mesajlarla (SMS) toplanan 33 milyon avro yardımın mağdurlara ulaşmadığını iddia etti.

Rainews24 kanalındaki konuşmasında Başkan Pirozzi, "SMS'lerle toplanan 33 milyon avroluk yardım, depremden etkilenen bölgeye hiç ulaşmadı. Geçtiğimiz yıl vatandaşların iyi niyetine ihanet edildi. Bu, dayanışma mekanizmasını tartışmaya koyan ciddi bir hata." ifadelerini kullandı.

Pirozzi'nin bu iddiasına yanıt ise İtalya Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden geldi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, söz konusu bağış paralarına hiçbir şey olmadığı, bu paranın depremden etkilenen bölgelerin yararına kullanılmak üzere İtalya Deprem Olağanüstü Komiserliği hesabına aktarıldığı bildirildi.

Öte yandan ulusal basındaki bazı haberlerde, Rieti Cumhuriyet Savcılığının konuyla ilgili Belediye Başkanı Pirozzi'nin ifadesine başvuracağı ve gerekli görülmesi halinde soruşturma açabileceği ileri sürüldü.

Ülkenin orta kesiminde, geçen yıl 24 Ağustos'ta, merkez üssü Accumoli olan 6 büyüklüğünde bir deprem yaşanmış, depremde Amatrice kasabası ve çevresindeki yerleşim yerlerinde 300 kişi yaşamını yitirmişti.

Etiketler: İtalya, italya deprem
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