İtalya'da Conte hükümeti işbaşı yaptı

İtalya’da, genel seçimden yaklaşık 3 ay sonra dün kurulan Başbakan Giuseppe Conte’nin liderliğindeki yeni Lig-5 Yıldız Hareketi (M5S) hükümeti Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki yemin töreninin ardından görev devir teslim töreni için Başbakanlık binasına gitti.

Conte, Başbakanlık Sarayı'nın avlusunda resmi törenle karşılandıktan sonra selefi Paolo Gentiloni ile kameralar önünde bir araya geldi. Conte ile Gentiloni, ülkede adet olduğu üzere devir teslimin simgesi olan geleneksel zil değiştirme törenini gerçekleştirdi.

Daha sonra Gentiloni, Başbakanlık binasından alkışlar eşliğinde resmi törenle uğurlandı. Bunun ardından yeni kabine, Başbakan Conte'nin zili çalmasıyla ilk toplantısını yaptı.

Yeni hükümetin güven oylaması için salı veya çarşamba günü parlamentoya gitmesi bekleniyor.

İtalya’nın yeni hükümeti

Başbakan Conte’nin liderliğinde 18 kişiden oluşan kabinede 5 kadın bakan yer alıyor. Yeni hükümette koalisyonun ortaklarından M5S’nin lideri Luigi Di Maio Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Lig’in lideri Matteo Salvini ise İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı oldu.

Yeni hükümetin programında İtalya’nın yüksek kamu borcu nedeniyle çok eleştirilen vergi oranının düşürülmesini öngören iki kademeli vergi uygulaması, vatandaşlara temel gelir ve AB bütçesinde esneklik ile "Fornero Kanunu" olarak da bilinen emeklilik yaşını 67'ye çıkaran reformun gözden geçirilmesi, kumar ve vergi kaçakçılığıyla mücadele, göç meselesi ile Müslümanlara yönelik sert politikalar gibi tartışmalı noktalar bulunuyor.

Kaynak: AA