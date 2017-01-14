İtalya'da bir günde 750 göçmen kurtarıldı

Dondurucu soğuklar ve ağır kış koşullarına rağmen göçmen dramı sürüyor.

Daha iyi bir yaşam umuduyla, Avrupa’ya ulaşmaya çalışan göçmenler ölümü göze alıyor.

İtalyan sahil güvenlik ekipleri, bir gün içinde Akdeniz’de tespit edilen ahşap ve dayanıksız teknelerdeki yaklaşık 750 göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

İtalyan yetkililer bölgede 5 cesedin de bulunduğunu belirtti.

Uluslararası Göç Örgütü, yaklaşık 5 bin göçmenin Akdeniz'de hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, 2016 yılının göçmenler için en ölümcül yıl olduğunu açıkladı.

İspanya’da 4 göçmenin cesedi bulundu

İspanya polisi de Tarifa şehri ve Algeciras limanı açıklarında 4 Afrikalı göçmene ait ceset bulunduğunu açıkladı.

İspanyol hükümeti 2016 yılında Akdeniz’e ulaşmak için tehlikeli yolculuğa çıkan kaçak göçmenlerin sayısındaki artış sebebiyle sınır devriyelerine takviyede bulundu.

