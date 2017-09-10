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İtalya’da aşırı yağış can aldı

İtalya’nın kuzey ve orta bölgelerinde etkisini gösteren yoğun yağışlar nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.

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İtalyada aşırı yağış can aldı

İtalya’nın kuzey ve orta bölgelerinde etkisini gösteren yoğun yağışlar nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.

Aşırı yağış İtalya genelini etkisi altına aldı. Yoğun yağıştan en çok etkilenen yerleşim yerlerinden biri de Livorno kenti oldu.

Kentte aşırı yağışın sebep olduğu su baskını yüzünden bir bodrumda sıkıştıkları anlaşılan 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Montenero’da da 2 kişi yaşamını yitirdi. 2 kişiden de haber alınamıyor.

Ülkenin kuzeybatısında arazi yapısı ve yoğun yağış sonucu çok sayıda heyelan ve toprak kaymasının da yaşandığı kaydedildi.

Yoğun yağışlar, başkent Roma'da da etkisini gösterdi.  

Etiketler: İtalya, italya yağış, roma
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