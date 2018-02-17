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İtalya'da aşırı sağ karşıtı protesto: 5 yaralı

Aşırı sağcı Forza Nuova'nın Bologna'da yapacağı mitingi protesto eden öğrencilerle polis arasındaki arbedede, 4 öğrenci ve 1 polis yaralandı.

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İtalyada aşırı sağ karşıtı protesto: 5 yaralı

İtalyan Ansa ajansının haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Bologna şehrinde, Nuova'nın bu akşam kentte yapacağı mitingi protesto eden 100 kişilik öğrenci grubuyla polis arasında arbede yaşandı.

Mitingin yapılacağı Galvani Meydanı'nda (Piazza Galvani) bir araya gelen solcu öğrenciler ve aşırı sağ karşıtlarından oluşan 100 kişilik grup oturma eylemi yaptı.

Polis protestoculara copla müdahale etti

Meydanda toplananlara copla müdahale eden polis, eylemcileri Galvani Meydanı'ndan çıkardı.

Müdahale sırasında polis ve göstericiler arasında yaşanan arbedede, 4 öğrenci ve 1 polis memuru yaralandı.

Ülkede 4 Mart'ta yapılacak genel seçimde de yarışacak Forza Nuova, 3 Şubat'ta Afrikalılara yönelik ırkçı saldırı düzenleyerek 8 kişiyi yaralayan Luca Traini'yi "kahraman" ilan etmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: İtalya, forza nuova
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