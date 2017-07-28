İtalya'da aşı düzenlemesi yasalaştı

İtalya'da Temsilciler Meclisi, 10 aşıyı zorunlu hale getiren düzenlemeyi onayladı.

Ülkede bir süredir kamuoyunda tartışılan Başbakan Paolo Gentiloni liderliğindeki koalisyon hükümetinin hazırladığı zorunlu aşı düzenlemesi, geçen hafta parlamentonun üst kanadı Senato'dan onay aldıktan sonra bugün de alt kanat Temsilciler Meclisi'nde oylamaya sunuldu.

Oylamadan 92'ye karşı 296 oyla geçerek yasalaşan düzenleme kapsamında çocuk felci, difteri, tetanos, hepatit B, hemofili B, boğmaca, kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve suçiçeği aşıları zorunlu hale getirildi.

Yeni yasa uyarınca kreş, anaokulu ve ilkokullara kayıt yaptıran çocukların, zorunlu aşılarının yaptırılıp yaptırılmadığına bakılacak.

Bu arada tasarının parlamentodaki görüşmelerinde özellikle kamuoyunda tepki çeken yaptırımlar hususunda birtakım değişikliklere gidildi. Yapılan değişiklikle bu aşıları çocuğuna yaptırmayan ebeveynler için daha önce öngörülen 500-7 bin 500 avro para cezası 100-500 avro şeklinde belirlendi. Ayrıca çocuğuna zorunlu aşıları yaptırmayan ailenin ebeveynlik hakkını kaybetmesini öngören madde düzenlemeden çıkarıldı.

Düzenlemeyle, Meningokok B ve C, Pnömokok, Rota virüsü gibi aşılar ise yerel sağlık makamlarının önermesi durumunda yapılması gerekli aşılar kapsamına alındı.

Başbakan Paolo Gentiloni, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu yasayla İtalyan ailelerinin sağlık koruma düzeyi artacak." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya, Avrupa'da son yıllarda özellikle de kızamık vakalarının artış gösterdiği ülkelerin başında geliyor.

Sadece 2017'nin başından bu yana ülkede 3 bin 672 kızamık vakası tespit edildiği, bunlardan 3'ünün ölümle sonuçlandığı bildirilmişti.