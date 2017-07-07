İtalya’da apartman çöktü: 8 kişi enkaz altında

İtalya’nın güneyindeki Torre Annunziata beldesinde apartmanın çökmesi sonucu 8 kişi enkaz altında kaldı.

Yetkililer, Napoli kenti yakınlarında Torre Annunziata’daki apartmanın, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktüğünü açıkladı.

İtalyan itfaiyesinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, apartmanda yaşayan 2 aile bulunduğu ve çökme sonucu enkaz altında 8 kişinin kaldığı belirtildi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, arama-kurtarma çalışmaları başlattı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, enkaz altında kalanların arasında 2 çocuğun da olduğu kaydedildi.

Bu arada apartmanın yakınından geçen Vesuvian banliyö hattında tren seferleri durduruldu.