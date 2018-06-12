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İtalya YPG/PKK’ya destek için asker gönderdi

İtalyan ordusu, ABD ve Fransa güçlerinin yanında terör örgütü YPG/PKK'ya destek olmak için Suriye'nin Irak sınırındaki Deyrizor'a asker gönderdi.

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İtalya YPG/PKKya destek için asker gönderdi

İtalyan ordusuna bağlı bir grup asker, Irak üzerinden Suriye’nin kuzeyindeki YPG/PKK işgalindeki alanlara girdi.

Terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon bünyesine dahil olan az sayıdaki İtalyan askeri, önce Haseke'ye, ardından Deyrizor'a geçti. Askerler Deyrizor'un Ömer petrol sahasındaki ABD üssüne yerleşti.

ABD ve Fransa askerlerine destek veriyorlar

Halihazırda, tam sayıları bilinmeyen İtalyan güçleri, DEAŞ'a karşı operasyonlarda ABD ve Fransa askerlerine destek veriyor.

İtalyan askerlerinin şimdilik çatışmalara doğrudan katılmayacağı öğrenildi.

DEAŞ kuvvetli biçimde karşılık veriyor

DEAŞ, Irak sınırında Haseke ve Deyrizor illeri içinde kuşatmada kalan birbirinden kopuk iki farklı bölgede varlık gösteriyor.

YPG/PKK, mayıs başında ABD ve Fransa'nın desteğiyle buradaki DEAŞ unsurlarına karşı operasyonu yeniden başlatmıştı. Örgüt henüz bir ilerleme kaydedemezken, DEAŞ kuvvetli biçimde karşılık veriyor.

Deyrizor operasyonun ilk aşaması geçen eylül ayında başlamış, kent merkezinin kuzeyi SDG ismini kullanan YPG/PKK'nın işgaline girmişti.

Kaynak: AA

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