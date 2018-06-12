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İtalya YPG/PKK’ya destek için asker gönderdi

İtalyan ordusu, ABD ve Fransa güçlerinin yanında terör örgütü YPG/PKK'ya destek olmak için Suriye'nin Irak sınırındaki Deyrizor'a asker gönderdi.

12 Haziran 2018 Salı 13:09





