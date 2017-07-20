İtalya yasal göçmen istiyor

İtalya'da Temsilciler Meclisinde göçmenlerle ilgili bir komisyon toplantısına katılan Boeri, yasal göçmenlerin İtalyan sosyal güvenlik sistemine yaptığı katkıya dikkati çekerek, “Onlar her yıl 8 milyar avroluk sosyal katkı payı ödemesi yapıyorlar bunun 3 milyarını emeklilik geri ödemesi olarak alıyorlar, 5 milyar avro net olarak INPS kasasına kalıyor.” dedi.

Boeri, “Bizim sosyal güvenlik fonumuzu finanse edebilmek için yasal göçmenlere ihtiyacımız var.” ifadesini kullandı.

Boeri’nin açıklamalarına aşırı sağ partilerden tepki gecikmedi. Aşırı sağcı ve göçmen karşıtı tezleriyle bilinen Kuzey Birliği Partisi (LN) lideri Matteo Salvini, Boeri’nin sözlerine Twitter'dan “Kendisi Mars’ta yaşıyor” yazarak tepki gösterdi.

LN’den Senatör Roberto Calderoli de göçmenlerin İtalyan gençlerin iş bulmasını engellediğini ileri sürdü.