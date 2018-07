İtalya ve Malta'nın geçişlerine izin vermediği 450 göçmen denizde mahsur

İtalya ve Malta, 13 Temmuz Cuma günü kıyılarına ulaşan bir balıkçı teknesinin limanlarına yanaşmasına izin vermedi.

Balıkçı teknesinde bulunan 450 göçmen, Avrupa Birliği'ne (AB) ve Mali polisine ait bir gemiye aktarıldı.

Her iki ülke de göçmenlerin karaya inmesini engelledi. Sadece kadın ve çocuklardan oluşan 8 kişilik grup İtalya Lampedusa'ya götürüldü.

"Malta derhal görevini yerine getirmeli"

İtalya Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli, deniz kanunu kapsamında göçmenlerin Malta'nın sorumluluğu altında olduğunu açıkladı.

Da alcune ore c'è un'imbarcazione con 450 persone a bordo che naviga nel Sar maltese. Per la legge del mare è Malta che deve inviare proprie navi e aprire il porto. La nostra Guardia Costiera potrà agire, se serve, in supporto, ma Malta faccia subito il suo dovere.

Toninelli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Birkaç saattir Malta'da dolaşan yaklaşık 450 kişilik bir bot var. Deniz yasalarına göre, Malta kendi gemilerini göndermeli ve limanı açmalı. Sahil Güvenlik ekibimiz gerektiğinde destek verebilir ancak Malta derhal görevini yerine getirirse" ifadelerini kullandı.

Göçmenleri "kaçak" olarak tanımladı

Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, göçmenlerin Malta'nın görev alanındaki sularda olduğunu söyledi. Konuyla ilgili açıklamasını Twitter hesabından yaptı.

Sappiano Malta, gli scafisti e i buonisti di tutta Italia e di tutto il mondo che questo barcone in un porto italiano NON PUÒ e NON DEVE arrivare.

Abbiamo già dato, ci siamo capiti? pic.twitter.com/HmpA8x7rPY