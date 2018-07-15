  • 15 TEMMUZ 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 4.861
    EURO 5.677
  • BIST 89897.67
    ALTIN 193.78
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İtalya ve Malta'nın geçişlerine izin vermediği 450 göçmen denizde mahsur

İtalya ve Malta'nın geçişlerine izin vermediği 450 göçmen denizde mahsur

İtalya ve Malta kıyılarına 13 Temmuz'da ulaşan ve 450 göçmeni taşıyan balıkçı teknesi, limanlara alınmadı. Sadece 8 kişilik bir grubun İtalya'ya girişine izin verildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İtalya ve Maltanın geçişlerine izin vermediği 450 göçmen denizde mahsur

İtalya ve Malta, 13 Temmuz Cuma günü kıyılarına ulaşan bir balıkçı teknesinin limanlarına yanaşmasına izin vermedi. 

Balıkçı teknesinde bulunan 450 göçmen, Avrupa Birliği'ne (AB) ve Mali polisine ait bir gemiye aktarıldı. 

Her iki ülke de göçmenlerin karaya inmesini engelledi. Sadece kadın ve çocuklardan oluşan 8 kişilik grup İtalya Lampedusa'ya götürüldü.

"Malta derhal görevini yerine getirmeli"

İtalya Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli, deniz kanunu kapsamında göçmenlerin Malta'nın sorumluluğu altında olduğunu açıkladı.


 

Toninelli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Birkaç saattir Malta'da dolaşan yaklaşık 450 kişilik bir bot var. Deniz yasalarına göre, Malta kendi gemilerini göndermeli ve limanı açmalı. Sahil Güvenlik ekibimiz gerektiğinde destek verebilir ancak Malta derhal görevini yerine getirirse" ifadelerini kullandı.

Göçmenleri "kaçak" olarak tanımladı

Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, göçmenlerin Malta'nın görev alanındaki sularda olduğunu söyledi. Konuyla ilgili açıklamasını Twitter hesabından yaptı. 


 

Açıklamasında göçmenleri "kaçak" olarak tanımlayan Salvini, teknenin bir İtalyan limanına gelemeyeceğini belirtti.

"Sorumluluk Roma yönetimine ait"

Malta yönetimi ise, İtalya'dan gelen açıklamalara tepki gösterdi. Sorumluluğun kendilerine ait olmadığını vurguladı. 

Malta Hükümet Sözcüsü Kurt Farrugia, Malta'nın uluslararası deniz kanunlarında belirtilen bütün sorumluluklarını yerine getirdiğini savundu. 

Ayrıca Farrugia, tekneyle kurulan irtibatlar sonucunda göçmenlerin İtalya'ya gitmek istediklerini öğrendiklerini de aktardı.

Kaynak: ABC News, Associated Press

Etiketler: Malta, mahsur, liman, İtalya, göçmen, avrupa
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER