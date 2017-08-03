İtalya ve Almanya arasında "tekne" gerginliği

İtalyan sahil güvenlik ekiplerinin, Lampedusa Adası'nda bir Alman sivil toplum kuruluşunun teknesine el koyduğu bildirildi.

İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nda Trapani kenti polis yetkilileri yaptıkları açıklamada, Jugend Rettet adlı sivil toplum kuruluşunun göçmen kurtarma teknesinin, geçen ekimde Libya'da insan kaçakçılarına yardım amacıyla kullanıldığı şüphesiyle alıkonulmasına karar verildiğini belirtti.

Jugend Rettet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kurtarma teknelerindeki mürettebatın Lampedusa Adası'nda sorgulandığını duyurdu.

Trapani savcılığı, daha önceden yaptığı açıklamada, bazı sivil toplum kuruluşlarının, teknelerini hem göçmenleri kurtarmak hem de insan kaçakçılarına yardım etmek amacıyla kullandıklarıyla ilgili iddiaların olduğunu kaydetmişti.