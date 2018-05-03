İtalya siyasi istikrarsızlıktan çıkış yolu arıyor

İtalya, Mart'ta yapılan seçimlerin ardından 9 hafta süren siyasi bir çıkmaza girdi. İtalyan Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, 7 Mayıs'ta hükümetin kurulması için yeni bir istişare çağrısı yaptı.

Mattarella'nın ofisi, parti liderleriyle yapılan toplantıların bir gün içinde yapılacağını açıkladı.

Kimse tek başına hükümet kuramıyor

Cumhurbaşkanı Mattarella, iki haftadır hükümet kurma görevini vereceği tarafı belirlemek için Meclis'teki siyasi partilerle birinci ve ikinci tur görüşmeler yapmıştı. Mattarella, görüşmelerin sonucunda tarafların, hükümetin kurulmasına dair herhangi bir gelişme kaydedemediğini dile getirmişti.

Luigi Di Maio liderliğindeki sistem karşıtı M5S, seçimlerde yüzde 32,6 oy alarak en fazla milletvekiline sahip siyasi parti olmuştu.

Matteo Salvini'nin liderliğindeki aşırı sağcı Lig, eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin merkez sağcı Forza Italia (Haydi İtalya) ve Giorgia Meloni'nin aşırı sağ görüşlü "İtalya'nın Kardeşleri" partilerinin oluşturduğu merkez sağ ittifakı ise, toplamda yüzde 37 oy oranıyla seçimlerden birinci sırada çıkmıştı.

M5S, Berlusconi'nin partisiyle "asla bir araya gelmeyeceğini" belirtmiş, "Lig'in merkez sağ ittifakından ayrılmasını, böylece M5S-Lig hükümetinin kurulabileceğini" vurgulamıştı. Lig ise, M5S'nin seçim ittifakı yaptığı partileri terk etmesi yönündeki teklifini kabul etmemiş, "ancak seçimin kazananı merkez sağ ittifakının içinde olduğu bir hükümetin kurulabileceğini" söylemişti.

Seçimde yüzde 18 oy alarak Meclis'te merkez sağ ittifakı ve M5S'nin ardından üçüncü sıraya gerileyen mevcut hükümetin büyük ortağı Demokrat Parti (PD) ise muhalefette kalacağını, koalisyon hükümetinde yer almayacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA, Reuters