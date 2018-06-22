İtalya sığınmacıları kurtaranları tutuklayacak

Alman sivil toplum kuruluşu Mission Lifeline, Libya açıklarında 224 göçmeni kurtardı.

Sığınmacı düşmanlığı hat safhada

Kuruluş, kurtarma işleminin ardından güvenli bir liman için izin çağrısı yaptı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ile Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli de buna tepki gösterdi.

Kriz yaratacak suçlamalar

Mission Lifeline'ı Libya sularında kurallara ve uluslararası hukuka aykırı davranmakla suçladı.

Ayrıca yetersiz teknik kapasitesine rağmen haddinden fazla göçmeni gemiye alarak hem onların hem de ekibin hayatını tehlike attığını savundu.

Ekibi yasa dışı göçe yardımdan yargılayacaklar

Başbakan Yardımcısı Salvini, geminin Hollanda bayrağı taşıdığı için uzun yolu seçip bu ülkeye gitmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca İtalya'ya gelirse el koyacaklar.

"İtalya'ya gelirlerse gemiye el koyacağız ve ekibini de yasa dışı göçe yardım etmekten yargılayacağız. İtalyan limanlarında hayalet gemiler istemiyorum."

İçişlerine göre İtalya hayat kurtarmak istiyor

İçişleri Bakanlığı kaynakları ise İtalya'nın gemidekilerin hayatını kurtarmak istediğini ve Libya ya da Malta'da karaya çıkmaları gerektiğine inanıyor.

İtalya, her iki ülkeyle durumu konuşmaya devam ediyor.

Lifeline'a korsan gemi yakıştırması

Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Toninelli ise Lifeline'nın hareket edemediğini, 50 kişilik kapasitesi olduğunu iddia etti.

"Ama Libya'ya vermek istemediği için gemiye 224 göçmeni aldı. Libya sularında bulunmalarına rağmen onları İtalyan Sahil Güvenlik Komutanlığının gemilerinde İtalya'ya getirme sorumluluğunu alıyoruz ancak burada gemiye el koyacağız, bu uluslararası sularda seyretmemesi gereken vatansız bir gemi. Lifeline, oraya kayıtlı olmamasına rağmen yasa dışı şekilde Hollanda bayrağı takıyor. Korsan gemisi olarak değerlendirilmeli."

Talimat verilemeyeceğini öne sürdüler

Avrupa Birliği Nezdinde Hollanda Daimi Temsilciliği de Lifeline'ın Hollanda'da kayıtlı olmadığı ve bu gemiye herhangi bir talimat verilemeyeceğini açıkladı.

629 göçmeni ölüme terk etti

Geçtiğimiz günlerde de İtalya, 629 Afrikalı göçmeni taşıyan bir Fransız yardım gemisinin, limanlarına yaklaşmasına izin vermedi.

Bu da İtalya ve Fransa arasında krize yol açtı. Gemi, göçmenleri kabul eden İspanya'ya gitti.

Kaynak: AA