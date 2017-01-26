İtalya, öldürülen genç Regeni'yi andı

Cambridge Üniversitesi öğrencisi 28 yaşında şüpheli şekilde öldürülen Giulio Regeni'nin birinci yılında Roma ve bazı kentlerde anıldı.

Regeni için başkentte Temsilciler Meclisi önünde bir anma etkinliği gerçekleştirildi.

İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Laura Boldrini'nin de aralarında olduğu 300 civarında katılımcının yer aldığı törende, genç öğrencinin hayatı anlatıldı. Regeni'nin, geçen yıl araştırmaları için gittiği Mısır'da şüpheli şekilde öldüğü belirtildi.

"Yargıyla Regeni için hakikate ulaşmak için uğraşıyorum"

Giulio Regeni'nin ölümünün birinci yılı dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan "Giulio için hakikat" başlığıyla bir ileti paylaşan Başbakan Paolo Gentiloni, "Giulio Regeni'nin korkunç cinayetinin üzerinden bir yıl geçti. Aileye yakınlığımı belirtirim. Yargıyla Regeni için hakikate ulaşmak için uğraşıyorum." diye yazdı.

Anma etkinliğine katılanlar, "Giulio için hakikat" yazılı dövizler ile mumlar taşıdı.

Regeni için Trieste, Padova, Palermo, Bologna ve Napoli gibi kentlerde de anma etkinlikleri yapıldı.

"Regeni için hakikati aramaya devam ediyoruz"

İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano da Twitter'dan, "Bir yıl sonrasında yine aynı acı ve üzüntüyü yaşıyoruz. Giulio Regeni için hakikati aramaya devam ediyoruz. Gerçeğe ulaşmadan tatmin olmayacağız." mesajını paylaştı.

Regeni ailesi ise Repubblica gazetesinde yayımlanan mektuplarında, oğulları Giulio'nun geçen yıl bugün öldürülmesiyle hayatlarına bir karanlığın girdiğini, 12 ayın çok zor geçtiğini buna rağmen hem İtalya hem de dünyadan gelen desteklerle yalnız olmadıklarını hissettiklerini ifade etti.

Regeni krizi

Mısır'da işçi sendikalarıyla ilgili bir araştırma yürüten Giulio Regeni, "25 Ocak Devrimi"nin 5'inci yılında kaybolduktan sonra Kahire-İskenderiye yolunda ölü bulunmuştu.

Regeni'nin cesedini gören dönemin İtalya'nın Kahire Büyükelçisi Maurizio Massari, gencin vücudunda çok sayıda darp izi, morluk ve yanma belirtileri bulunduğunu bildirmişti.

Kahire polisi, Yeni Kahire bölgesinde bir eve düzenlediği operasyonda Regeni'yi kaçırıp öldürdüğünden şüphelenilen, polis gibi davranıp yabancıları kaçırarak paralarını alan bir çetenin üyelerinin ölü ele geçirildiğini açıklamıştı.

Regeni'nin şüpheli ölümü ve olayın aydınlatılamaması İtalya-Mısır ilişkilerinde gerilime yol açmış, Mısır İçişleri Bakanlığı soruşturmanın devam ettiğini duyurmuştu.